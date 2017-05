'Va incalcati principiile si mergeti la Steaua?!'" Ce raspuns surprinzator a dat Sumudica

Marius Sumudica a facut un anunt-surpriza dupa 1-1 cu Dinamo in ultima etapa din play-off.

Antrenorul Astrei isi va incheia contractul la Giurgiu dupa finala Cupei Romaniei. Atunci va anunta numele echipei pe care o va antrena. "Sunt foarte aproape sa raman in Romania" - anunta Sumudica.

"In maximum 10 zile anunt unde merg. Nu pot sa ma duc la o echipa sa ma bat pentru play-out. Ce principii sa-mi incalc? Mananc fara usturoi. Ma duc acasa si i-am spus sotiei sa gateasca fara usturoi, asta e unul dintre principiile mele. Sunt sanse foarte mari sa raman in Romania, depinde doar de mine. Vreau sa ma bat iar la titlu", a spus Sumudica, aflat in negocieri cu Craiova si Steaua in ultima luna.