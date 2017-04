Surpriza URIASA! Acum o luna era aproape de Steaua, azi e la un pas sa-i ia locul lui Sumudica la Astra! Cine poate veni antrenor

Sumudica nu va mai continua la Astra, indiferent de performanta pe care o obtine la Giurgiu pe finalul sezonului.

Sefii clubului s-au orientat deja spre un inlocuitor. Nicolae Dica e antrenorul pe care presedintele Dani Coman incearca sa-l aduca, anunta Digi sport. Dica, acum la Pitesti, in liga a 3-a, a fost acum o luna printre favoriti sa-i ia locul lui Reghecampf la Steaua. Lider in liga a 3-a, Dica a recunoscut ca era tentat de propunerea lui Becali: "Muncesc in fiecare zi cu gandul de a fi cel mai bun. Imi doresc sa ajung cat mai sus, sigur ca intr-o zi vreau sa antrenez Steaua! Ar fi un vis implinit pentru mine".

Dica e aproape de promovare cu Pitestiul. Are 20 de puncte avans dupa 20 de etape in C. Echipa lui n-a pierdut niciun meci de la inceputul sezonului.