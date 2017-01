Unul a plecat pe MILIOANE, altul s-a dus pe un salariu URIAS! E a 3-a oara cand Becali face o astfel de mutare

Stelistii incep sa stranga liniile pentru meciurile din 2017.

Pentru a 3-a oara in ultimii ani, Gigi Becali a ales sa transfere un atacant francez ca sa-si rezolve problemele ofensive. Venirea lui Gnohere reprezinta o dublura pentru Alibec, dar si o lovitura data rivalei Dinamo.

Pana acum, Steaua se poate considera pe 50% multumita de fostii atacanti francezi din lot. In schimb, acestia sunt 100% multumiti ca au jucat la Steaua. Unul a plecat in Europa pe o suma importanta de transfer, altul in tarile calde pe un salariu extrem de bun.

In 2006, Cyril Théréau ajungea la Steaua de la Charleroi si juca 17 meciuri, marcand in aceasta perioada de 10 ori. Un an mai tarziu, Steaua l-a vandut pe francez pentru 3 milioane de euro catre Anderlecht, acesta ajungand sa mai joace din nou la Charleroi, apoi in Italia, la Chievo si la Udinese, unde joaca si astazi.

Gregory Tade a fost adus in 2015 de la CFR Cluj din postura de golgheter al Romanii. In 24 de meciuri pentru Steaua francezul a marcat doar de 4 ori, dupa care a plecat in tarile calde. Tade s-a transferat in Qatar, la Qatar SC, alegand aceasta destinatie datorita salariului ofertant. Acesta incasa la Steaua 25.000 euro pe luna, astfel ca plecarea in Qatar i-a rotunjit si mai mult conturile.