Un SPANIOL ii pregateste pe copiii de la Atletico Bucuresti! Imagini senzationale de la antrenamente :)

Pustii de 6 ani de la Atletico Bucuresti invata fotbal de la un antrenor spaniol! Mamicile au dublat portia de telenovele. Ca sa intre in vorba cu el!

Cu noul antrenor spaniol, pustii viseaza sa ajunga Messi sau Ronaldo.



Spaniolul are 31 de ani si a mai lucrat in Bulgaria si in China, inainte sa ajunga la Atletico Bucuresti. Mamicile vorbesc cu el in spaniola. :)