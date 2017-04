Un nou caz Rambe? Mutu cere ca oltenii sa ia masuri dupa ce Zlatinski a sarit la Contra dupa meci

Zlatinski a egalat-o pe Dinamo in prelungiri.

Dinamo a condus cu 2-1 pana in prelungiri, cand Zlatinski a reusit sa egaleze. Acesta a fugit la banca oaspetilor si le-a facut semn sa taca, lucru ce l-a enervat pe Contra. La doar un minut, dupa finalul meciului, Contra s-a dus la Zlatinski si i-a adresat cateva cuvinte, acesta sarind sa il bruscheze pe antrenorul "cainilor".

A fost nevoie de interventia jucatorilor pentru ca lucrurile sa nu degenereze, asa cum s-a intamplat anul trecut la meciul cu Viitorul, cand Rambe l-a lovit pe Gica Hagi dupa finalul meciului. Managerul lui Dinamo, Adi Mutu, le cere oltenilor sa ia masuri cu jucatorul bulgar, Rambe fiind dat afara de CSU:

”Il felicit pe antrenorul nostru pentru ca nu a avut nicio reactie dupa meci. El a facut lucrurile astea catre banca noastra, le-a zis sa taca din gura, apoi a facut alunecare. Incearca jucatorii Craiovei sa-l potoleasca, dupa care el continua si se termina meciul dupa un minut. Aici il felicit pe Cosmin, pentru ca eu nu cred ca puteam sa ma abtin daca era fata in fata cu mine, mai ales dupa cum s-a dus el la Cosmin apoi.

Acestea sunt niste lucruri care vin doar de la jucatorii straini care vin la noi in campionat. si eu am jucat in strainatate, dar nu mi-am permis niciodata sa fac astfel de gesturi, mai ales daca pe banca era o legenda a fotbalului din acea tara, asa cum e Cosmin. As vrea sa vad conducatorii Craiovei ca iau atitudine si il pedepsesc pe acest jucator. El nici macar nu stie cine e Contra. El nici macar nu a imbracat un jambier la echipele la care a jucat Contra”, a spus Mutu.