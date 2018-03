Un fost jucator din Liga I, coleg si cu Ekeng si cu Astori: "A naibii viata... sunt socat!"

Patrice Feussi a fost coleg atat cu Patrick Ekeng cat si cu Davide Astori.

Lumea fotbalului este socata. Capitanul Fiorentinei, Davide Astori, a facut atac de cord in somn si a murit la 31 de ani.

Inainte de asta, ultima mare tragedie din fotbal s-a petrecut la Dinamo, cand Patrick Ekeng a cazut lat in timpul unei partide cu Viitorul si a ajuns mort la spital.

Un fost jucator de la Dinamo si Chiajna a fost coleg cu ambii jucatori. Camrunezul Patrice Feussi e in prezent fara echipa si a aflat din media despre tragedia din Italia. El a jucat alaturi de Astori in urma cu 11 ani in Serie C, la Pizzighettone, imprumutat de Bari. Astori era imprumutat acolo de Milan, echipa care l-a crescut.



"Am jucat impreuna la Pizzighettone. Am aflat din ziare, ca toata lumea si am fost socat. Este trist si acest gen de situatie te dezorienteaza, ca pe orice jucator care practica aceasta meserie. Sunt foarte trist. Sincere condoleante la toata familia sa", spune Feussi in ProSport.



“Nu cred ca a avut vreo problema de sanatate, daca a mai jucat mai mult de 11 ani la nivelul cel mai profesionist. Era un om foarte linistit, care isi vedea de treaba lui, foarte respectuos si apropiat de ceilalti. Un mare profesionist. Am vorbit cu Alex Cordaz, portarul lui Crotone. Am fost coleg cu el si la Pizzighettone, dar si la Lugano. Am jucat amandoi cu Davide Astori. Este foarte dezorientat si el”, si-a mai amintit Feussi.

Feussi vorbeste despre teama pe care simt jucatorii dupa atatatea incidente petrecute.

”Cred ca oricarui profesionist ii este foarte frica, dupa intamplarea asta. Sa te pui la somn 100% sanatos si sa nu te mai trezesti niciodata… maledetta vita (n.r. A naibii viata)...asa se spune in italiana”, a incheiat jucatorul de 31 de ani, care ar putea reveni in fotbalul romanesc. “Mi s-a nascut cel de-al treilea copil saptamana trecuta si am vrut sa fiu alaturi de sotia mea. Din vara vreau sa revin. Sunt cateva oferte si s-ar putea sa mai joc si in Romania”, spune Patrice Feussi.

Sursa: ProSport.