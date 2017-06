ULTIMA ORA! Transfer important pentru Craiova! Oltenii s-au inteles cu "pariul" lui Mititelu!

CSU Craiova l-a transferat pe Mihai Roman de la NEC Nijmegen!

Mihai Roman, atacant crescut de Universitatea Craiova si pe care Mititelu spera sa-l vanda pe o suma importanta, a semnat pe trei ani cu CSU Craiova. Oltenii vor plati 125.000 de euro pentru transferul de la NEC, echipa care a retrogradat, anunta Digi.



Roman a fost imprumutat anul trecut in Israel, la Hapoel Petach Tikva, unde a marcat de 8 ori. Jucatorul ajunge in aceasta noapte in Austria, iar de maine se va antrena sub comanda italianului Mangia.