ULTIMA ORA | Primul candidat la alegerile LPF de toamna asta: "Am luat decizia asta dupa o discutie cu Gino!"

Alegerile pentru sefia LPF vor avea loc in luna noiembrie.

Fostul presedinte al clubului Otelul Galati Marius Stan a anuntat, vineri, ca va candida la presedintia Ligii Profesioniste de Fotbal, indiferent daca actualul conducator, Gino Iorgulescu, se va inscrie in aceasta cursa sau nu.

"Am spus ca am sa candidez daca nu candideaza Gino. Dar am avut o discutie cu Gino si m-am decis sa candidez si daca va candida el. A fost o discutie asa, putin deplasata si putin lipsita de respect. Si atunci voi candida. Imi incalc un cuvant."

"De regula, cand spun ceva in spatiul public ma tin de acel cuvant. O fac pentru ca mi s-a parut ca am fost tratat cu lipsa de respect. Mi s-a parut un pic iritat, asa. Nu e un scaun pentru cineva destinat, se poate discuta orice, poti sa faci o echipa daca ai un proiect comun, un proiect nu ca sa ne fie bine, lui Stan, lui Gino sau la un tert. Sa fie bine fotbalului nostru."

"Cred ca si experienta mea si a lui ar fi adus un plus, asa am considerat eu. Si pe termenii astia am vrut sa am o discutie, care s-a inchis abrupt, asa. Inseamna ca nu vrei plusvaloare, inseamna ca vrei stagnare. Eu puteam sa aduc un plus de valoare domeniului care m-a consacrat. Alegerile ar urma sa fie in noiembrie", a declarat Stan, la Dolce Sport.

Gino Iorgulescu este in functia de presedinte al LPF din 14 noiembrie 2013, cand l-a invins la ultimele alegeri pe Dumitru Dragomir, cu 11 voturi la 7. Dragomir conducea LPF de 17 ani.