ULTIMA ORA | Mesajul de ADIO al lui Andone in fata jucatorilor, azi, la Saftica! Ce spune de Adi Mutu

Andone si-a luat azi adio de la jucatori, dupa ce ieri si-a prezentat demisia in urma unei intalniri cu Negoita.

Mutu si Andone s-au evitat reciproc astazi la Saftica, unde deja fostul antrenor al lui Dinamo si-a luat adio de la jucatori.

Ieri, Andone a fost in sedinta cu Negoita si au ajuns la o decizie de comun acord ca antrenorul sa plece.

La iesirea din baza sportiva, Andone a declarat:

"Jucatorii sunt inca in obiectiv, pot ajunge in playoff. Mutu? Nu am discutat cu el"

Cosmin Contra este favorit sa-i ia locul lui Andone la Dinamo.