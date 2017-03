ULTIMA ORA! Florin Talpan anunta razboi cu FRF din cauza Stelei: "Echipa lui Becali nu este afiliata din 2004!"

FRF are un nou dusman pe langa Adrian Mititelu.

Dupa ce Adrian Mititelu a prezentat acte prin care arata ca FRF nu a afiliat niciodata clubul CSU Craiova, acum coloneul Talpan sustine ca nici Steaua lui Becali nu a fost afiliata la FRF din 2004 pana acum.

Talpan face acest anunt la cateva zile dupa ce a castigat un nou proces cu Becali, cel care depusese anularea marcii Steaua.



"Toata viata mea am avut incredere in institutiile statului, iar dovada ca justitia exista si ca isi exercita atributiile eficient este solutionarea corecta, in favoarea CSA Steaua, a dosarului in care Gigi Becali cerea anularea marcii Steaua.

Pentru mine este un succes important, care se adauga celorlalte 11 procese castigate in ultimii doi ani si jumatate impotriva celor de la FCSB. Sper ca forurile superioare sa-mi aprecieze munca din ultimii 15 ani, care acum da roade", a spus Talpan.



"Sunt foarte multe probleme de rezolvat in cadrul CSA Steaua, pe care eu personal le cunosc foarte bine si sunt sigur ca le-as putea solutiona, daca as activa pe o pozitie de decizie. in acest moment nu mai conteaza efortul depus, orele de munca si noptile nedormite cand redactam actiuni si aparari, conteaza numai rezultatul si faptul ca am castigat.



Steaua trebuie sa devina iar cea mai temuta echipa din Romania si din Europa. Gloria de altadata trebuie reinviata si eu voi face tot ce pot sa contribui la aceasta renastere", a spus Talpan.

Colonelul cere ca FRF sa opreasca de indata echipa lui Becali din competitiile oficiale.

"Nu pot sa nu ii reiterez domnului George Becali ca trebuie sa respecte legea si hotararile judecatoresti, ca in fata legii suntem toti egali. Iar presedintelui Federatiei Romane de Fotbal, care a semnat fara mandat acte – care sunt nule de drept –, el neavand calitate oficiala de reprezentant pana in data de 13 mai 2016, ii reamintesc ca ar trebui sa respecte Statutul si Regulamentele FRF si sa dispuna de urgenta masuri ca FCSB sa nu mai participe la competitiile sportive deoarece, conform Biroului de Informare si Relatii Publice al Tribunalului Bucuresti, prin extrasul Registrului Special al Federatiilor si Fundatiilor, FCSB nu a fost niciodata afiliata la FRF. Nici macar nu se pune problema dezafilierii FCSB, deoarece acest club nu a fost afiliat niciodata, incepand cu anul 2004.

Ma intreb ce rol are Federatia Romana de Fotbal, atat timp cat nu-si indeplineste obligatiile statutare? Si nici nu ar avea cum sa si le indeplineasca, neavand un Comitet Executiv legal, un Statut actualizat si validat de instanta", a spus Florin Talpan.