ULTIMA ORA | Dinamo l-a prezentat oficial pe Rivaldinho, fiul lui Rivaldo! I-a luat numarul lui Rotariu

Dinamo si-a prezentat ultimul transfer.

Rivaldinho este jucatorul lui Dinamo incepand de astazi, anunta oficial clubul.

Dinamo scrie intr-un comunicat de presa:

"Nascut pe 29 aprilie 1995, la Sao Paulo, Rivaldinho este fiul fostului mare fotbalist brazilian Rivaldo si a inceput fotbalul de performanta la Mogi Mirim Esporte Clube, unde a adunat 47 de meciuri si 11 goluri in toate competitiile. Transferat in 2015 la Boavista, Rivaldinho a evoluat in prima liga a Portugaliei si a revenit anul trecut in campionatul brazilian la Piracicaba, Internacional si Paysandu."

"Noul jucator al echipei din stefan cel Mare a efectuat in aceasta dimineata vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) si a semnat un contract cu FC Dinamo Bucuresti pâna la 1 iunie 2020. 15 iulie 2015 este data meciului istoric Mogi Mirim - Macae, 3-0 in campionatul brazilian, in care Rivaldinho si tatal sau, Rivaldo, au marcat toate golurile echipei gazda. "

"Noul atacant dinamovist a reusit o „dubla”, in timp ce Rivaldo a inscris din penalty. 3 partide a evoluat Rivaldinho pentru Boavista in Portugalia in sezonul competitional 2015-2016. Anul trecut, pe 2 ianuarie, a jucat 33 de minute in meciul Boavista - Moreirense. 22 de ani va implini Rivaldinho pe 29 aprilie. 9 este numarul cu care Rivaldinho va evolua la FC Dinamo Bucuresti."