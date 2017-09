ULTIMA ORA | CCA a ales arbitrul pentru derby-ul CFR - FCSB. Cine merge la cel mai incins meci al inceputului de sezon

12:50 Hategan, la CFR - FCSB



CCA a decis sa il trimita pe Ovidiu Hategan (37 de ani), cel mai bine cotat arbitru roman, la derby-ul dintre CFR Cluj si FCSB. Acesta va fi ajutat de Sebastian Gheorghe si Octavian Sovre.



Brigada lui Hategan a fost deja instiintata de UEFA ca saptamana viitoare va arbitra unul dintre meciurile din UEFA Champions League.



Hategan nu a arbitrat niciun meci al vreuneia dintre cele doua formatii in acest sezon. In schimb, el a condus trei meciuri directe intre CFR si FCSB de-a lungul timpului: un 0-0 in 2013, un 3-0 pentru Steaua la Bucuresti in 2013 si un 1-0 pentru Steaua la Cluj in 2014.