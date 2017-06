ULTIMA ORA | Becali anunta transferul lui Budescu la Steaua: "Ne-am inteles, i-am acceptat cererile. Semnam MARTI"

Gigi Becali anunta transferul lui Constantin Budescu la Steaua.

Gigi Becali, patronul FCSB, anunta ca s-a inteles, in sfarsit, cu Budescu, pentru un transfer al mijlocasului la formatia ros-albastra.

"Ne-am inteles, noi platim clauza. El a cerut ceva in contract si eu am spus "da". Cu alte cuvinte, maine trebuie sa facem actele. Doar sa nu se razgandeasca el, cu Budescu niciodata nu stii. Am vorbit cu Lovin si el mi-a transmis: <vrea asta, asta si asta>. Am spus "da" la toate, deci maine ar trebui sa semnam. Nu poti sa joci in cupele europene fara jucatori valorosi, d-asta l-am vrut atat de tare", a spus Becali la Digisport.

"Eu platesc 750.000 clauza, iar el in termen de trei zile va primi de la Astra 300.000. E jucatorul pe care mi l-am dorit cel mai mult. Daca tot am insistat pentru el dupa ce s-a intamplat in iarna", a adaugat finantatorul ros-albastrilor.