ULTIMA ORA | Becali a dezvaluit urmatorul transfer al Stelei! Doi jucatori au fost anuntati ca ar putea pleca

Gigi Becali a vorbit la Sport.ro despre urmatoarele mutari ale Stelei.

Europa League: Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00 Marti, 21:45, in direct la Sport.ro, Leicester - Sevilla in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Bole de la Iasi este pe lista lui Becali. la vara, Steaua ar putea renunta la Momcilovic si De Amorim, daca acestia nu vor creste in joc in urmatoarele meciuri.

Becali a spus in aceasta dimineata la Sport.ro:

"Cand il am pe Ovidiu Popescu, nu mai am emotii. O sa-l cert pe Momcilovic pentru ca greseste prea mult. Dar acolo va veni Junior Morais in vara, ca am semnat cu el. William de Amorim isi va reveni, cred eu. Daca nu, la vara altul".

"Eu cred ca vom fi campioni pentru ca am batut cea mai puternica echipa. CFR ne va face pe noi campioana, pentru ca o sa-i bata pe toti. E prea puternica sa fie invinsa. Am inceput iar cu trufia, dar sunt prea bucuros."

"Sa o surclasezi pe CFR in a doua repriza asa, sa nu ajunga la poarta, e mare lucru."

Aseara m-a sunat Anamaria Prodan dupa meci si mi-a spus despre Bole. Il iau fara sa ma gandesc.