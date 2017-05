ULTIMA ORA! Becali a anuntat toate transferurile Stelei: Morais, Texeira, Budescu, Deac, un fundas polonez + PERLELE lui Hagi!

Gigi Becali a anuntat mutari noi la Steaua!

Dupa Larie, Junior Morais si-a rezolvat problemele cu Astra, iar transferul se poate realiza dupa finala Cupei. De la Astra, Becali ii mai anunta pe Teixeira si Budescu, cei care sunt gata sa accepte oferta Stelei.

Mai mult, Dica si MM vor pleca in Polonia pentru a negocia cu un fundas central, in timp ce Becali inca mai asteapta raspunsul lui Hagi pentru oferta de 3 milioane de euro pentru Florinel Coman si Nedelcu. Si Deac vine la Steaua, daca CFR nu va iesi din insolventa pe 26 mai!

"Junior Morais a semnat deja, e jucatorul Stelei.

Budescu mi-a zis ca vorbim dupa finala Cupei, are clauza de 600.000 de euro din care el ia jumate cu tot cu taxe. Astra ar ramane doar cu 100.000 de euro, dar le-am zis ca le dau 200.000. Cu Teixeira a vorbit MM si i-a zis ca discutam dupa finala Cupei. Are oferta de 10.000 de la Dinamo, eu i-am zis ca ii dau 15.000. Asta e purul adevar, nu avem secrete.

Daca ma impac cu Gica, i-am scris, nu am curaj sa-l sun. L-am felicitat pentru ce a facut, i-am zis ca si el ar fi facut la fel. nu mi-a raspuns.

Dupa ce ne impacam, oferta mea de 3 milioane pentru Florinel Coman si Nedelcu e valabila oricand. El o sa vrea sa intareasca echipa pentru Europa, daca te duci asa iei 7! Dar trebuie sa vanda ca sa se intarasca. Vinde 2 copii si ia 5-6 jucatori consacrati.

Ii dau 3 milioane si ii las la el inca un an. E si mai bine pentru el. Nu ii vrea acum, ii las acolo. Il am pe Man la U21. O sa joace in fiecare meci, o sa vedem. Il am si pe Tudorie, putem sa jucam cu el fundas central.

Singurii sub 21 de ani sunt Florinel Coman si Nedelcu, altii nu ma intereseaza. Eu ii platesc si ii las acolo. II dau 3 milioane si 20% dintr-un viitor transfer.

Horj nu ne intereseaza, a zis Dica sa luam un fundas central mai rapid. Maine se duc in Polonia sa vada un fundas central care a jucat si la nationala Poloniei, nu stiu de unde l-au gasit. E impresarul ala din Moldova care il impresaria pe Celeban.

Nu gasim fundasi centrali in Romania si de aia apelam la solutia asta. Eu iau jucatori de 36 de ani, vreau sa-l iau si pe Deac. Deac a platit 100.000 de euro si a renuntat la clauza. Daca nu ies din insolventa pe 26 mai, mi-a promis ca vine la noi", a spus Becali la Digi