Turcii de la Konya au RENUNTAT cand au auzit ce salariu cere! Petrescu e asteptat vineri la CFR

Dan Petrescu a negociat si cu Konyaspor din Turcia, insa pretentiile sale au fost uriase.

Petrescu a amanat CFR pana in ultima clipa si a anuntat ca mai are si alte oferte. Proaspat despartit de Al Nasr din Dubai, Petrescu a incercat sa dea lovitura in momentul in care a fost abordat de turcii de la Konya. Petrescu le-a cerut 1,5 milioane de euro pe sezon, insa a fost refuzat, anunta Digi. Konya e una din echipele bogate ale Turciei, insa pretentiile romanului au fost considerate exagerate. Mai ales ca acesta era doar salariul lui Petrescu, la care se mai adaugau alte doua milioane de euro pentru staff-ul sau.

Super Dan e asteptat vineri la Cluj, sa semneze cu CFR. In Romania, Petrescu va castiga 800.000 de euro pe sezon si va fi cel mai bine platit antrenor de departe.