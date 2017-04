TREI schimbari in primul 11 pentru meciul cu CSU: Reghe, obligat sa schimbe fata de partida cu Astra. Cea mai mare problema

Juventus - Barcelona, marti, 11 aprilie, IN DIRECT la ProTV | Anderlecht - Manchester United, joi, 13 aprilie, 22:00, ProTV. BUCURATI-VA DE FOTBAL

Pe o panta ascendenta, cu moralul ridicat dupa victoriile obtinute in fata lui Dinamo si a campionilor de la Astra, stelistii vor avea parte de o misiune foarte dificila la Severin. CSU Craiova si peste 15.000 de fani le vor iesi in cale ros-albastrilor, care incearca sa ramana pe primul loc al Play Off-ului.

Victoriosi cu 3-0 in fata Astrei, joi seara, pe National Arena, stelistii vor aparea insa la meciul impotriva Craiovei cu o echipa schimbata. Cel putin o schimbare se datoreaza unei accidentari, in timp ce alta, a lui Alibec, este inca incerta.

Pentru meciul cu CSU, Reghecampf ii va avea la dispozitie din nou pe Mihai Pintilii si Gabi Tamas, reveniti dupa suspendari. Pe de alta parte, acesta nu se va baza cu siguranta pe Ovidiu Popescu, cel care a suferit o entorsa in meciul cu Astra, in timp ce Alibec nu este 100% apt, dupa ce a iesit si el in minutul 35 al intalnirii de joi.

Astfel, Pintilii va reveni in echipa pentru a suplini absenta lui Ovidiu Popescu, in timp ce Tamas este asteptat sa revina in centrul apararii, de unde Balasa are sanse sa iasa. Cuplul de fundasi ar urma sa fie Tamas - Moke.

In avanposturi, spun sursele www.sport.ro, este foarte posibila titularizarea lui Gnohere, in timp ce Alibec va fi pastrat ca solutie de back-up.

Echipa probabila a Stelei: Nita - Pleasca, Tamas, Moke, Momcilovic - Pintilii, Boldrin - Enache, Tanase, Amorim - Gnohere

Cum a aratat Steaua cu Astra: Nita - Pleasca, Balasa, Moke, Momcilovic - Ov. Popescu, Boldrin - Enache, Tanase, Amorim - Alibec