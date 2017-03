Se stiu trei, urmeaza inca pe atatea! Patru echipe se mai bat pentru trei locuri din Play Off. Clasamentul si programul ultimei etape

Astra a devenit aseara cea de-a treia echipa sigura de Play Off-ul Ligii I. Echipa lui Marius Sumudica a castigat meciul restant cu CSM Poli Iasi, scor 3-2, alaturandu-se Stelei si Viitorului.

In urma victoriei de la Iasi, 3-2 in meciul restanta cu echipa lui Eugen Neagoe, Astra a devenit a treia echipa sigura de Play Off.

Astfel, in ultima etapa, patru echipe vor da lupta pentru locurile 4, 5 si 6, care asigura si ele calificarea in "finala campionatului". Acesta sunt CFR Cluj, CSU Craiova, Gaz Metan Medias si Dinamo. Inaintea ultimei runde, Dinamo este cea in dezavantaj, avand 38 de puncte, fata de 39, respectiv 40, cat au contracandidatele.

Duminica, toate cele patru echipe vor juca de la aceeasi ora, 20:30. Dintre acestea, doua vor juca un meci direct: CSU Craiova - Gaz Metan.

Programul ultimei etape

Sambata, 4 martie

18:00 ACS Poli - Concordia Chiajna

20:30 FC Steaua - ASA Targu Mures

Duminica, 5 martie

20:30 CS U Craiova - Gaz Metan Medias

20:30 Pandurii - Dinamo

20:30 CFR Cluj - FC Viitorul

Luni, 6 martie

18:00 FC Voluntari - CSMS Poli Iasi

20:30 Astra - FC Botosani

Clasamentul Ligii I