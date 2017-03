Tragedie: un ciclist a murit dupa ce a fost lovit de o masina in timpul cursei!

Cursa ciclista Indian Pacific Wheel Race din Australia a fost anulata dupa ce rutierul britanic Mike Hall a decedat, fiind lovit de o masina.

Accidentul s-a produs pe o autostrada, la sud de capitala Canberra, in New South Wells. In varsta de 35 de ani, Hall a decedat pe loc.

Mike Hall castigase in 2012 World Cycle Race, iar in competitia australiana ocupa locul secund in momentul producerii accidentului.

Cursa presupunea traversarea Australiei, de la vest la est, de la Perth la Sydney, incepuse la 18 martie si trebuia sa se incheie vineri.

News.ro