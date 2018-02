Torje vine la Dinamo! "A renuntat la 300.000 de euro, maine va semna!" Ce salariu va primi in "Stefan cel Mare"

Gabi Torje a luat decizia finala.

UEFA EURO 2018! Romania - Ucraina, vineri, 21:45, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Telenevola transferului lui Torje se va incheia maine dimineata. Cristi Opria, agentul lui Torje, a declarat ca s-a ajuns la un acord, iar fotbalistul va semna cu Dinamo.

”E intelegerea deja facuta, in ultimul moment. Urmeaza sa vina actele dimineata, maine, in jur de 10:00 - 11:00 eu cred ca o sa semnam si banuiesc ca se va termina si aceasta telenovela. Va semna cu Dinamo, pentru ca asta isi doreste Gabi! Ii respect optiunea. Eu am incercat, daca nu era de acord Dinamo, sa-l aduc la Timisoara, rezolvam cu banii, eram de acord cu orice dorea jucătorul”, a declarat Cristi Opria la Digisport.

Opria a punctat si ca Torje a renuntat la 300.000 de euro pentru a putea veni la Dinamo.

”A renuntat baiatul la toti banii pe care-i mai avea de primit pana la vara. A renuntat la 300.000 de euro, cat mai avea de primit pana la vara, pentru ca si-a dorit foarte mult sa joace la Dinamo. In aceste conditii si turcii au fost de acord, astfel ca acum nu mai sunt disensiuni. La Dinamo va avea un salariu simbolic, ca si ceilalti jucatori de acolo. 10.000 de euro? Probabil, va spun ca nu l-au interesat banii. Tot ce si-a dorit a fost sa revina la Dinamo, pentru a incerca sa revina si la echipa nationala", a mai precizat impresarul jucatorului.