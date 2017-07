"Toate s-au intamplat din cauza mea! I-am mai dat un mesaj lui Gica" Becali, declaratii de ultima ora. Ce i-a scris lui Hagi

Becali isi asuma infrangerea in lupta pentru titlu si anunta o noua schimbare de atitudine fata de rivalii din Liga 1.

Patronul Stelei spune ca i-a mai dat un mesaj lui Hagi, dupa ce n-a primit niciun raspuns la primul text pe care i l-a trimis in aceasta dupa amiaza, in timp ce era in direct la TV.

"Si declaratiile facute de mine in trecut, jignitoare la adresa TAS-ului, probabil ca au contat. Toate s-au intamplat din cauza mea. L-am jignit pe Rotaru, el i-a bagat pe copii cu Hagi. Daca nu-l jigneam, poate Craiova baga prima echipa. El nu facea asa, nu baga juniorii, daca eu nu-l jigneam. Constiinta mea fata de Hagi e curata. Eu ce am facut? M-am dus la niste arbitri. Dupa verdict, i-am dat mesaj, i-am spus ca merita, cu litere mari. S-au intamplat atatea lucruri... cu Craiova, cu Sapunaru.

Poate ca nici nu ma duceam daca nu erau astea. I-am mai dat un mesaj si i-am zis ca trebuie sa inteleaga: la fotbal e razboi. Am vrut sa-l fac sa zambeasca. Nu ma intereseaza reactia lui, eu vreau sa am constiinta impacata. Am facut totul sa am pace. N-am ce face daca el nu vrea pace. Vreau sa am o relatie buna cu toata lumea, nu mai vreau tensiune cu nimeni. Am tot, nu vreau dezbinare cu oameni. Nedelcu e bun, Coman e bun, dar nu sunt consacrati.