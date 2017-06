Tibor Selymes e noul antrenor de la Olimpia Satu Mare. Vrea sa promoveze din primul sezon

Selymes a fost prezentat azi de noua sa echipa. Va avea ca obiectiv promovarea in prima liga la finalul sezonului viitor.

Inainte de numirea lui Selymes, Olimpia s-a despartit de Bogdan Andone, care o va pregati in sezonul viitor pe ASU Politehnica Timisoara.



Tibor Selymes, 47 de ani, le-a mai antrenat in cariera pe Sopron, Liberty Salonta, Sportul Studentesc, Astra, FCM Tg. Mureş, Dinamo II Bucuresti, Sageata Năvodari, Kaposvar, Otelul Galati, Petrolul Ploiesti si Delta Tulcea.



Olimpia Satu Mare a încheiat sezonul trecut pe locul 9 in B.