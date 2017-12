Tatal, artist in teren, baiatul, viitor arhitect de meserie! Cernat Jr nici nu vrea sa auda de fotbal VIDEO

Tatal sau a dat goluri pentru Romania, dar el nici nu vrea sa auda de fotbal. Fiul lui Cernat viseaza sa devina arhitect si sa construiasca urmatorul stadion al nationalei.

Fiul lui Cernat vine la toate meciurile tatalui sau, dar el nu joaca fotbal. Ii place tenisul, insa nu isi doreste o cariera in sport.

"Eu as vrea sa ma fac arhitect, imi place foarte mult design-ul si tot ce are legatura cu constructiile, case si restaurante", spune Marco Cernat.

Cernat are tatuat pe brat numele fiului sau.

"De cand s-a nascut in am. La cateva luni l-am facut. Trebuia sa il am mereu cu mine."