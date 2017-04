Talpan, trimis la PSIHIATRIE! MM, aroganta maxima in razboiul cu Armata: "Aud ca vor sa-i dubleze sau tripleze solda"

Stoica il ironizeaza pe Talpan dupa ultimele iesiri publice ale juristului Armatei.

Directorul sportiv a FCSB spune ca nu exista niciun dubiu in privinta identitatii clubului si il face praf pe Talpan.

'Am auzit ca Asociatia Psihiatrilor din Romania vrea sa initieze o petitie prin care sa ii dubleze sau tripleze solda lui Talpan. Nu stiu daca este adevarat, dar asa am auzit. Ma voi informa sa vad daca e asa. Traim in Romania si se pare ca un individ de genul asta poate face orice. Din moment ce in anii trecuti am avut coeficient UEFA, e clar ca noi suntem Steaua!", a spus MM la conferinta de presa.