Surpriza imensa la lansarea candidaturii lui Lupescu: MESAJ de la Sir Alex Ferguson! Hagi si Lucescu sustin lupta anti-Burleanu! VIDEO

Gica Hagi a condus din nou Generatia de Aur. De data aceasta, la candidatura lui Ionut Lupescu la alegerile FRF.

Fostul international Ionut Lupescu, care a ocupat pana de curand functia de director al Comisiei Tehnice a UEFA, si-a lansat oficial, luni, candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal programate la 18 aprilie, el declarand in cadrul conferintei de presa ca vrea sa aduca o viziune moderna si europeana in fotbalul romanesc.

La evenimentul in care si-a prezentat programul de candidatura au fost prezenti numerosi fosti jucatori si oameni de fotbal. Printre cei care i-au oferit sustinerea lui Ionut Lupescu s-au aflat Florin Raducioiu, Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Dan Petrescu, Cristian Chivu, Victor Piturca, Florin Prunea, Adrian Ilie, Ioan Andone, Stefan Iovan, Marius Lacatus, Tudorel Stoica, Daniel Timofte, Daniel Niculae, Ciprian Marica, Daniel Pancu, Basarab Panduru, Costel Galca, Adrian Iencsi, Razvan Rat, Gheorghe Mihali, Gheorghe Multescu, Ionel Ganea, Ioan Andone, Dorin Mateut, Dumitru Stangaciu, Bogdan Stelea, Cristian Balaj, Adalbert Kassai, Mircea Sandu, Pompiliu Popescu, Justin Stefan si Robert Pongracz.

Chiar daca nu au fost prezenti, au transmis mesaje video de sustinere doi mari antrenori ai fotbalului european, Alex Ferguson si Mircea Lucescu.

"Am decis sa fac acest pas pentru ca eu cred ca se poate face mult mai mult pentru fotbalul romanesc. Daca noi nu luam deciziile bune si poate chiar masuri radicale atunci fotbalul romanesc poate sa cada si mai jos. Am un program manifest in care spun ceea ce vreau sa fac. Si nu singur, ci cu aceasta gasca prezenta aici. Valorile pe care le voi promova sunt: fotbalul pe primul loc, legalitate, respect, transparenta, folosirea responsabila a resurselor. Imi doresc sa aduc o viziune moderna, o viziune europeana in fotbalul romanesc", a spus Lupescu la evenimentul de lansare a candidaturii.

"Vreau sa fac un Comitet Strategic pentru fotbal, adica sa aduc toti fostii selectioneri ai nationalei Romaniei la masa si sa dezbatem impreuna ADN-ul fotbalului romanesc. Trebuie sa vedem ce facem in urmatorii 6-8 ani, cum ne crestem juniorii, pentru ca altfel vom avea o problema. De asemenea, trebuie sa aducem sponsorii si legiuitorii langa noi, e foarte important ca oamenii de fotbal sa revina acolo unde le este locul. Nu sunt cuvinte mari, ci lucruri pe care le-am simtit in ultimele 6-7 luni. Pentru ca cel mai mult m-a deranjat ca fostii mei colegi nu au fost respectati in ultima perioada", a adaugat Lupescu.

Campania fostului international se va desfasura sub sloganul "Ionut Lupescu - Din nou pentru Romania".

In varsta de 49 de ani, Ionut Lupescu a inceput fotbalul la clubul Mecanica Fina Bucuresti, fiind apoi transferat ca junior la Dinamo Bucuresti. In cariera sa de fotbalist a evoluat la formatiile Dinamo Bucuresti, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Monchengladbach, Bursaspor si Al Sadd, trecandu-si in palmares trei titluri de campion al Romaniei, trei Cupe ale Romaniei si o Cupa a Germaniei. Component al "generatiei de aur", mijlocasul a imbracat de 74 de ori tricoul echipei nationale a Romaniei, marcand 6 goluri. El a participat la doua editii ale Cupei Mondiale, 1990 si 1994, si la doua ale Campionatului European, 1996 si 2000.

Lupescu si-a obtinut licenta de antrenor la Koln, dar a practicat putin aceasta meserie, conducand doar doua echipe, FCM Bacau si FC Brasov. In anul 2005 a intrat in administratie si a ocupat pana in 2011 functia de director general al Federatiei Romane de Fotbal. Din 2011 el a fost director al Comisiei Tehnice a UEFA, functie din care a demisionat la inceputul lunii februarie, cand a decis sa candideze la presedintia Federatiei Romane de Fotbal.

Ionut Lupescu este primul candidat la presedintia FRF care isi lanseaza oficial candidatura. Pana in prezent si-au mai anuntat intentia de a candida actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, si fostii fotbalisti Marcel Puscas si Sorin Raducanu.

Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a stabilit la 12 ianuarie ca alegerile pentru presedintia FRF sa aiba loc in cadrul Adunarii Generale din 18 aprilie. Conform Statului FRF, termenul limita pentru depunerea dosarelor de candidatura este cu 15 zile inainte de data alegerilor.

Razvan Burleanu conduce Federatia Romana de Fotbal din 5 martie 2014, atunci cand a castigat alegerile pentru presedintie in dauna celorlalti trei candidati: Vasile Avram, Gheorghe Chivorchian si Sorin Raducanu.



"Cred ca ar merita acest lucru, avand in vedere experienta pe care a acumulat-o de-a lungul anilor. Experienta ta va ajuta fotbalul romanesc, relatiile pe care si le-a creat in fotbal. Ai primit o gramada de aprecieri pentru modul in care ti-ai desfasurat activitatea. Ai renuntat la o cariera sigura pentru a schimba soarta fotbalului romanesc. Trebuie sa ai capacitatea sa-i convingi pe ceilalti ca poti schimba ceva. Iti doresc sa reusesti.", e mesajul trimis de Mircea Lucescu.

"Stiu ca vei face o treaba foarte buna. In numele tuturor antrenorilor, stiu ca vei face o treaba buna. Iti multumesc pentru tot ce ai facut si mult succes", a transmis Sir Alex Ferguson.