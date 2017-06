Sumudica pariaza pe Budescu si Alibec: "FCSB e principala candidata la titlu, de departe!" Ce spune despre transferul lui Sapunaru la Kayseri

Marius Sumudica a vorbit in direct la Sport.ro despre noua sa echipa si a dezvaluit cum l-au impresionat acestia la negocieri.

Adversar de o viata al Stelei, Marius Sumudica nu ar fi suparat daca echipa lui Dica ar fi castiga titlul. Multi din actualii jucatori ai Stelei au fost antrenati de Sumudica la Astra.

"Sunt impartial, nu ma intereseaza cine ia titlul. Sa-l castige cine merita. Din punct de vedere al simpatiei am ceva in suflet pentru jucatorii de acolo, au fost jucatorii mei, au reusit, intre ghilimele, sa ma faca antrenor. Si datorita lor am avut acele performante si nu pot sa nu fiu recunoscator.



Se va juca pentru titlu, Dinamo are continuitate chiar daca au pierdut cativa jucatori. Eu cred ca in momentul de fata FCSB-ul este prima candidata la castigarea titlului, de departe" a spus Marius Sumudica in direct la Sport.ro.

"Am vorbit putin inainte sa semneze cu Edi Iordanescu. E strategia lui, am vazut ca se implica. Sper sa faca performante cel putin la fel de mari ca cele pe care le-am avut eu" a mai spus Sumudica.

Antrenorul roman spune ca s-a inteles excelent cu sefii de la Kayseri, acestia convingandu-l sa vina in doar 2 zile: "Am fost surprins ca nu mi-au fixat niciun obiectiv, mi-au spus isi doresc ca echipa sa joace fotbal. Sapunaru nu mai face obiectul unui transfer in momentul de fata, este jucatorul Astrei, nu vreau sa discut mai mult" a mai spus antrenorul de 46 de ani.