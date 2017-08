Sumudica, INAPOI in Liga 1 pana in toamna?! Ultima ora: "Iau in calcul orice oferta. E greu sa rezist aici!"

Marius Sumudica ar putea sa revina in Liga 1 mai devreme decat se astepta!

Viata de antrenor in Turcia nu e cea mai usoara din lume. Sumudica spune ca asteptarile sefilor sunt foarte mari. Campion cu Astra in 2016, Sumudica e deschis la posibilitatea de a lucra din nou in Liga 1.

"Nu stiu nici eu cat o sa rezist aici. Daca rezist pana in iarna, voi incerca sa aduc unul, doi jucatori din campionatul Romaniei. E greu, aici sunt doar 3 antrenori straini in tot campionatul, exista asteptari foarte mari, sunt si antrenori turci care stau in umbra... Eu vreau sa muncesc. Iau in calcul orice, cat timp sunt dorit. Am multi prieteni in fotbal, vorbesc si cu patronul Stelei o data, de doua ori, de trei ori pe saptamana, si cu domnul Rotaru de la Craiova, si cu Olaroiu, vorbesc cu multa lume, am multi prieteni", a spus Sumudica la PRO X.

Antrenorul a vorbit si despre startul sezonului in Liga 1: "Ma asteptam la mai mult de la FCSB. Botosani e o echipa buna cu un antrenor bun, pe care il cunosc bine. Cred ca Dinamo va intra in play-off, Viitorul a pierdut foarte multi jucatori si ii va fi foarte greu sa mai prinda primele locuri."