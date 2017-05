Sumudica DECIDE titlul: "Vom evolua corect cu FCSB si Dinamo!" Antrenorul Astrei, surprins de tactica Stelei

Dinamo 2-1 Steaua / Marius Sumudica a criticat modul in care Steaua a jucat pe final de meci.

Astra joaca in ultimele 2 etape cu Steaua si Dinamo si poate sa le dea o mana de ajutor celor de la Viitorul in lupta pentru titlu.

"A fost un meci cu o incarcatura aparte, derby-ul campionatului. Diferenta de puncte a facut ca jocul sa fie tacticizat. De aceea poate ca nu a fost atat de spectaculos.



Nu putem sa-i punem in carca lui Amorim acest rezultat, Romera cauta contactul. Din ce am inteles, a fost lovitura de pedeapasa clara din ceea ce s-a comentat. Cand esti in febra meciului poate vezi lucrurile altfel,



Noi ne aparam sansele corect, asa o vom face si cu FCSB, si cu Dinamo in ultima etapa. Vreau sa le raspund celor care nu cred ca am facut acelasi lucru cu Viitorul, am facut schimbare in minutul 20 pentru ca Oros risca sa fie eliminat. Iar dupa golul de 3-2 jucatorii au plecat toti in sprint spre careul advers.



FCSB este o echipa puternica, nu inteleg de ce nu au inchis jocul la 1-1? Nu inteleg de ce isi doreau sa castige, ramaneau la mana lor?" a spus Marius Sumudica la Sport.ro