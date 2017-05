"Stiti ce mi-a spus avocatul?" Gigi Becali este sigur de victoria la TAS! Ce va face daca Viitorul e anuntata campioana

Patronul Stelei vrea ca Steaua sa joace pe traseul campioanelor in drumul catre grupele Ligii Campionilor.

Steaua e gata sa mearga la TAS pentru a primi titlul de campioana in sezonul recent incheiat. Gigi Becali este sigur ca va avea castig de cauza.

"Daca dreptatea spune ca Viitorul a castigat, eu ma inclin. Zic sarut mana si cu asta basta. Fac ceva rau? Daca altora li s-a facut nedreptate, nu inseamna ca eu o sa accept nedreptatea.



Am vorbit cu un avocat, am zis: exista vreo chichita care sa fie in defavoarea noastra? Stiti ce mi-a raspuns? Domnule Becali, nu e nici macar o virgula care sa va defavorizeze" a spus Gigi Becali la Digi Sport.