Stelistii sunt la cozi inca de AZI pentru un bilet la derby-ul TOTAL cu Dinamo! Ce se intampla in fata National Arena

Dinamo - Steaua de luni ii mobilizeaza pe fanii marilor rivale din Bucuresti!

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Sunt asteptati peste 40 000 de oameni la derby-ul care poate sa decida titlul in Romania. Stelistii au pus azi in vanzare tichete in peluza lor de pe cel mai mare stadion al Romaniei. S-au format cozi inca dinaintea deschiderii punctelor comerciale! Aproape 100 de fani au asteptat in fata arenei pentru bilete la derby! Steaua are 8000 de locuri garantate in peluza, exact la fel cum s-a intamplat si cu Dinamo la partidele cu Steaua gazda.



15 lei costa un bilet in peluza la Dinamo - Steaua