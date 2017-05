Stelistii au iesit la atac! Acuzatii de BLAT la Craiova - Viitorul: "Acest meci este o gluma!"

Stelistii au comentat in timp real partida dintre Craiova si Viitorul.

Viitorul s-a impus cu 1-0 in deplasarea de la Craiova si mai are nevoie de o singura victorie pentru a deveni campioana in premiera. Echipa lui Hagi a profitat si de absentele importante de la gazde, care au folosit si cativa juniori.

Stelistii au comentat in timp real pe internet partida si au catalogat-o drept o gluma.

"Daca tot se joaca la 21:15, era mai bine sa se joace doar o repriza. Sa nu se mai chinuie", a scris MM Stoica pe Facebook.

"Acest meci este o gluma", a scris mijlocasul Sulley Muniru pe contul sau de Instagram, potrivit ziare.com.

In urma acestui rezultat, Viitorul are 2 puncte peste Dinamo si 3 peste Steaua, care joaca diseara cu Astra la Giurgiu. Echipa lui Hagi mai are nevoie de o victorie in ultima etapa cu CFR, echipa care a primit 6 goluri in ultimele 2 etape.