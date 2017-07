Steaua vrea peluza PLINA cu Craiova! Preturi de LIGA A 3-A la derby. Cat costa un tichet in peluza

Fanii s-au intors alaturi de Steaua, iar clubul are de gand sa-i tina pe stadion. Clubul a anuntat preturi infime pentru meciul impotriva Craiovei.

Doar 5 lei costa un tichet la peluza pentru derby-ul de duminica seara! La tribuna a doua, un loc e 20 de lei, in timp ce la VIP preturile cresc. Biletele vor fi puse in vanzare sambata, iar in ziua partidei vor fi disponibile pana la ora inceperii jocului.