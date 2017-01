"Steaua va ajunge mai rau decat Rapidul! Lacatus a fost adus la CSA ca sa fie compromis!"

Scandalul si procesele pe care CSA le duce impotriva lui Gigi Becali pentru marca "Steaua" ar putea distruge tocmai brandul pentru care cele doua parti se lupta atat de mult.

Dumitru Dragomir sustine ca Steaua ar putea sa ajunga mai rau decat Rapidul, daca Gigi Becali nu va mai investi si il avertizeaza pe Lacatus ca ar fi fost adus la CSA ca sa fie compromis.

"Lacatus este un baiat admirabil, il stiu de cand era copil. Mi-este frica de faptul ca va fi compromis si ca a fost adus la CSA ca sa fie compromis"

"Pana mor spun ca Gigi Becali are dreptate. Steaua se distrugea cum s-a distrus Rapidul cand l-au curatat pe Copos. Gigi Becali a venit cand Steaua era in picaj din punct de vedere financiar, a bagat bani in decursul anilor."

"O sa vedeti ce se intampla, daca Becali refuza sa mai finanteze Steaua. Steaua va ajunge mai rau ca Rapidul", a spus Dragomir la DolceSport.