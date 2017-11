Steaua si FC Botosani au ajuns la un nou acord pentru Golofca: "Am semnat noua intelegere!" Anunt de ULTIMA ORA

Steaua a ajuns la un nou acord cu FC Botosani pentru Golofca.

Startul extraordinar al lui Catalin Golofca in acest sezon la FC Botosani i-a adus transferul la Steaua dupa cateva etape. Insa jucatorul nu a reusit sa confirme la echipa lui Nicolae Dica iar Steaua se gandeste sa-l vanda. Patronul Stelei, Gigi Becali, a incercat sa se asigure ca va recupera o parte din investitia in Golofca.

"Dansul mi-a explicat ca deja a platit 400.000 de euro pe Golofca, iar jucatorul l-a dezamagit si nu a confirmat deloc la Steaua. Astfel, Gigi Becali mi-a spus ca ii vine tare greu sa obtina o suma de bani destul de mare, deoarece trebuie sa imi dea si mie 60 la suta din ea. M-a rugat sa il inteleg si sa scad si eu din cei 60 la suta. L-am inteles si am semnat o alta intelegere, iar Gigi trebuie sa imi dea mai putin din suma unui transfer definitiv la o alta echipa" a anuntat Iftime pentru Fanatik.

Pentru Golofca, Botosani ramane cea mai probabila destinatie din moment ce a jucat deja la 2 echipe din Liga 1 in acest sezon: "M-a si asigurat ca daca nu se gaseste o echipa in strainatate pentru Golofca, atunci il lasa sa vina la mine pentru ca el nu vrea sa il mai tina la Steaua sa joace in Liga 3 pe salariu de Liga 1. A spus ca s-a convins definitiv de el si din pacate Catalin nu mai are sanse sa ramana. Mie imi pare foarte rau si consider ca daca Golofca o sa revina la noi, atunci in mod sigur Costel Enache o sa il faca sa joace din nou bine" a mai spus Iftime.