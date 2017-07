Steaua mai renunta la un jucator! Dica a facut anuntul in aceasta seara: "Va fi imprumutat!"

Steaua a trimis unul dintre cei 4 portari la Clinceni.

Steaua se va baza doar pe 3 portari in sezonul viitor: Florin Nita, Edi Stancioiu si Andrei Vlad. Toma Niga, adus in aceasta vara de la Foresta, va fi imprumutat: "Niga va fi imprumutat la Clinceni" a anuntat Dica la Digi Sport.

Antrenorul Stelei l-a laudat pe Andrei Vlad, adus si el in aceasta vara de la CSU Craiova.

”Pe Vlad mi l-am dorit si la Pitesti, pentru ca am jucat de trei ori contra lui si l-am remarcat. In iarna, cand eram la Pitesti am vorbit cu Corneliu Papura si cu Silviu Bogdan daca sunt de acord sa mi-l dea la vara. Apoi, dupa ce am ajuns la Steaua m-am gandit ca nu se mai poate face transferul, dar ma bucur ca s-a realizat.

Este un portar bun acum, dar poate fi si foarte bun. Depinde de el daca va rezista la Steaua, are un caracter puternic” a mai spus Dica.