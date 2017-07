Steaua a pregatit IN SECRET inca o lovitura in aceasta vara! A negociat cu VEDETA unei rivale. Ce raspuns a primit

Dupa Budescu si Teixeira, Steaua mai putea aduce un super jucator in atac vara asta!

Becali a discutat cu sefii de la Craiova despre transferul lui Alex Baluta. Stelistii au renuntat dupa ce au aflat valoarea clauzei de reziliere a jucatorului. Baluta a devenit capitan la CSU in aceasta vara, dupa ce Ivan s-a transferat in Rusia pe 4 milioane de euro. Interesul Stelei pentru mijlocasul ofensiv a fost confirmat de Nicolae Dica.

"Il cunosc foarte bine pe Baluta, am fost colegi la Viitorul. E unul dintre cei mai buni din Romania. Ma bucur ca a reusit sa creasca pana la acest nivel. Poate sa aiba evolutii mult mai bune decat pana acum, stiu ce poate. Sper doar ca in meciul cu noi sa nu prinda o zi buna si sa faca un meci slab. L-am vrut si noi, voiam sa-l aducem, dar nu s-a putut. Are o clauza mult prea mare de reziliere", a dezvaluit Dica.