Stanciu: 'Am facut un meci fantastic!' Ce spune dupa faza de MILIOANE din meciul cu APOEL

Nicolae Stanciu crede ca Anderlecht a facut un joc fantastic in Cipru si asteapta o partida la acelasi nivel in retur pentru o calificare in sferturi.

"Ne simtim minunat pentru ca am facut un meci fantastic. Ne-am realizat obiectivul castigand. Trebuie sa ne luptam mai mult in retur. Golul meu a fost unul simplu, o actiune frumoasa, dupa o pasa foarte buna de la Alex (Chipciu). Sunt foarte multumit ca am marcat. Repriza a doua nu a fost slaba. Am fi putut sa mai inscriem de doua sau trei ori. Adversarii nostri aveau nevoie sa marcheze si de aceea ne-am aparat mai mult, este logic", a spus Stanciu.

Alexandru Chipciu a scris, pe pagina sa de Facebook, ca Anderlecht a facut un pas mare catre sferturile de finala ale Ligii Europa. Apoel - Anderlecht 0-1. "Pas mare spre sferturi. Ne bucuram ca am adus impreuna inca un gol romanesc in Europa".

Nicolae Stanciu a marcat din pasa lui Alexandru Chipciu golul victoriei echipei Anderlecht Bruxelles, in meciul castigat, scor 1-0, in deplasare, cu APOEL Nicosia, in prima mansa a optimilor Ligii Europa.

Stanciu a fost titular si a marcat in minutul 29, fiind inlocuit in minutul 80 cu Acheampong.

Chipciu a fost si el titular, a primit un cartonas galben in minutul 86, fiind inlocuit in minutul 88 cu Bruno.