Stan Collymore i-a gasit echipa in Anglia lui Dan Petrescu: "As fi fericit sa-l recomand!" Fostul atacant al lui Liverpool l-a laudat pe Hagi: "E incredibil ce a reusit aici, un miracol fotbalistic"

Collymore a fost foarte impresionat de ce a gasit la Viitorul si l-a laudat pe Hagi.

"E un lucru incredibil ceea ce-a realizat aici in 8 ani din nimic. E un miracol fotbalistic sa reusesti sa devii campion al Romaniei intr-un timp asa scurt. Facilitatile de aici sunt de clasa mondiala. Nu e surprinzator pentru mine ca Viitorul are succes, pentru ca asta se intampla cand ai un om care stie atat fotbal precum Hagi", a declarat Collymore pentru site-ul oficial al celor de la Viitorul.

Fostul atacant care are si trei selectii in nationala Angliei si-a continuat itinerariul prin Romania si a mers la Cluj pentru a-l vizita pe fostul sau coechipier de la Bradford, Dan Petrescu.

Collymore a promis ca ii pune o vorba buna lui Petrescu la Aston Villa, echipa aflata acum pe locul 5 in liga a doua din Anglia.

"Ma bucur sa vad ca ii merge bine. I-am spus deja, daca echipa mea, Aston Villa, va avea nevoie de un antrenor, as fi mai mult decat fericit sa il recomand", a declarat Stan Collymore.

Collymore, ajuns la 46 de ani, este acum jurnalist si are o emisiune la televiziunea RT. Materialele filmate la Viitorul si CFR Cluj vor fi difuzate in cadrul programului "The Stan Collymore show".