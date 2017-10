"Spre binele lui fac asta, ca sa nu-l distrug!" Anuntul facut de Gigi Becali despre situatia lui Alibec

Patronul Stelei, Gigi Becali, a lansat un nou atac asupra lui Denis Alibec.

Gigi Becali a anuntat 2 noi transferuri la Steaua, printre care si Nemec de la Dinamo. Venirea atacantului slovac ar putea coincide cu plecarea lui Denis Alibec.

”Daca vine Nemec, stii cat rupe banca Alibec, o sa il vezi si prin tribuna. Steaua nu sta dupa bani si dupa Alibec. Eu, Becali, nu stau dupa Alibec. El sa nu creada ca sta Steaua dupa el, in viața lui. Spre binele lui fac toate lucrurile astea, ca sa nu il distrug.



Daca nu se va astampara si daca nu va fi vandut, cand voi lua hotararea, il veți vedea numai in tribuna. ii fac in tribuna un loc si ii zic <asta e locul tau> si scriu pe el <Alibec>.



Nu stiu daca a fost primit Alibec. I-am spus lui Dica sa gestioneze lucrurile in asa fel incat el sa fie in forma maxima cu Beer Sheva. Nu ma bag. Echipa merge bine. Suntem pe locul 1 in Europa. Nu ma bag la schimbari cand merg lucrurile bine. Ce vrea Dica face cu el” a spus Gigi Becali la Digi Sport.