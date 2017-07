VIDEO: Spectacol Budescu, Bizonul DISTRUGE TOT! AICI ai cele mai tari faze din meciul Stelei cu Olecsandryia

Steaua a facut 1-1 cu ucrainenii de la Olecsandryia. Bizonul Gnohere a marcat singurul gol al echipei lui Dica.

Echipa de start a Stelei cu Olecsandryia: Nita - Enache, Larie, Balasa, Junior Morais - Pintilii (cpt), Ov. Popescu - Man, Budescu, Tanase - Gnohere. In a doua parte au mai intrat Stancioiu, Filip, Tudorie, Pleasca, Momcilovic, Jakolis, Achim, Benzar, Teixeira, Grecu si De Amorim.

Steaua joaca maine al 3-lea test al verii, impotriva lui Beveren, de la ora 19:00. Echipa lui Dica mai are apoi un singur amical, cu Oostende, vineri seara. Steaua se intoarce sambata la Bucuresti si se va pregati in Romania pana la startul campionatului, programat in weekendul 15-16 iulie.