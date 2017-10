Situatie nemaiintalnita: Steaua lui Dica, cea mai prolifica echipa din Europa in luna octombrie! Cate goluri au marcat ros-albastrii si cum stau Barcelona, City ori Ajax

Odata cu victoria de la Severin, 5-2 impotriva Craiovei lui Mangia, stelistii au incheiat o luna octombrie excelenta, in care au marcat nu mai putin de 24 de goluri si au primit doar 4!

Victoria de la Severin, 5-2 in fata Craiovei, a pus capat unei luni octombrie absolut excelente pentru echipa condusa de Nicolae Dica. Stelistii sunt cei mai buni marcatori ai lunii pe plan european. Chiar daca au intalnit adversari de calibru mai scazut, ei se pot lauda cu victorii in Liga I, Cupa Romaniei, dar si in Europa League, acolo unde sunt neinvinsi.

Pentru stelisti, luna octombrie a venit cu 5 victorii si un singur rezultat de egalitate. In acest timp, ei au invins Sepsi, Hapoel Be'er Sheva, ACS Poli, Sanatatea Cluj si CSU Craiova, remizand doar cu FC Voluntari.

Ros-albastrii au marcat 24 de goluri si au primit doar 4, avand cea mai buna linie de pe intreg continentul!



Nicio alta echipa din Europa nu a reusit sa inscrie la fel de multe goluri in octombrie, City, liderul din Anglia, avand 15 reusite, in timp ce Barcelona a acumulat doar 14. Formatiile care stau cel mai bine, dupa Steaua, sunt Ajax si Lazio, cu cate 19 goluri marcate.

Rezultatele stelistilor in octombrie

Sepsi - FCSB 0-4

Voluntari - FCSB 0-0

Beer Sheva - FCSB 1-2

FCSB - Poli Timisoara 7-0

Sanatatea Cluj - FCSB 1-6

CS U Craiova - FCSB 2-5