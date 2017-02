Singurul scenariu in care Steaua ar mai lua un jucator iarna asta. Anuntul facut de Reghecampf

Reghecampf a vorbit despre transferuri.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Echipa va mai face transferuri doar daca va reusi sa aduca unul dintre jucatorii doriti de Gigi Becali!

"Odata cu venirea lui Pleasca s-a incheiat sezonul de transferuri pentru noi. Probabil, daca va mai fi un jucator foarte, foarte bun, pe care noi l-am urmarit si pe care il putem aduce in urmatoarea perioada, vom face acest lucru. Vom juca doar o data pe saptamana. Cand ai 25-26 de jucatori buni sau chiar foarte buni e foarte greu sa pastrezi o atmosfera buna in cadrul lotului.", a spus Reghecampf in conferinta de presa.

Steaua a transferat patru jucatori in aceaasta pauza competitionala, aducandu-i pe Plesca de la Pandurii, liber de contract, pe Balasa de la AS Roma, pentru 500.000 de euro, pe Gnohere de la Dinamo, pentru 250.000 de euro si pe Alibec de la Astra pentru 2 milioane de euro.

Reghecampf a trebuit sa isi acopere mai multe posturi deficitare in echipa, mai ales dupa plecarea lui Tosca din centrul defensivei, acolo unde Steaua statea cel mai prost.

Dupa transferurile facute, Steaua are acum 4 variante pentru postul de fundas central, Tamas, Balasa, Moke si Simion putand sa joace acolo.