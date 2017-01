Si alte "Stele" asista la razboiul CSA - FCSB. Echipa unui sat din Timis se numeste Steaua Rosie Bulgarus :) De partea cui sunt fanii

Armata poate intra in razboi cu toata tara, nu doar cu Steaua lui Becali. Sunt 20 de echipe Steaua - de la Magica din Iasi la "Bulgarusul" din Timis.

Stelele din toata tara se revolta. Nu vor sa ajunga si ele nevoite sa-si schimbe numele. In afara Stelei lui Becali, mai sunt 20 de "stelute" in Romania. Una dintre ele intr-un sat de nemti din Timis: Steaua Rosie Bulgarus din liga a sasea.

Oamenii din Bulgarus sunt de partea lui Becali.

"Mie, personal, nu mi-e frica, ca nu au ce sa ne faca. Ei sa-si vada de treaba lor. Dupa nu stiu cati ani, ei vine sa ceara bani?! Eu sunt cu FCSB", spune Lucian Simeon, un suporter din Bulgarus.

Daca Becali pierde razboiul cu Armata, e chemat la Bulgarus.

"Sa vina la noi, sa investeasca. E cam nasol fotbalul in liga a sasea, se cumpara arbitrajele cu un milion sau doua", spune si Florin Lavric.

Oamenii lucreaza la fabrica, iar in timpul liber joaca fotbal.

"Cand e ziua de fotbal, lasam totul si mergem sa jucam", mai spun ei.

Steaua din Bulgarus are si academie de juniori.

"Am jucat in divizia sateasca, iar in '86 am intrat la judet. Cand jucam acolo, stadionul era plin", si-a amintit si fostul presedinte al echipei.