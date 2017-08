Shawshank Redemption. E mai puternica Steaua cu Becali in libertate sau avea mai multe sanse la performanta cu el departe de echipa?

Au dreptate unii fani fecesebisti care au ajuns sa isi doreasca ca patronul sa fie din nou luat de langa echipa pentru a se pastra un climat de liniste si profesionalism sau cei care sunt de acord cu motto-ul lui "Eu te-am platit, eu te omor"?

de Gabriel Chirea





Pedeapsa privativa de libertate a lui Gigi Becali a presupus, pe langa descoperirea talentelor literare si gradinaresti, si faptul ca la echipa patronata de el a fost mai liniste si mai putina presiune pe jucatori si antrenori, iar acest lucru s-a transpus in rezultate. Desi omul de afaceri a executat doua treimi din pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare, fiind incarcerat intre 20 mai 2013 si 3 aprilie 2015, conduita lui s-a schimbat doar temporar si nu prea a dat "dovezi temeinice de indreptare in penitenciar". In schimb, in lipsa sa, echipa a castigat doua titluri de campioana (2013–14, 2014–15), o Cupa a Romaniei (2014–15), o Cupa a Ligii (2014–15) si o Supercupa a Romaniei (2013), calificandu-se in grupele Ligii Campionilor (2013–14) si in cele ale Europa League (2014–15).



Ce s-a realizat de cand Becali a iesit de dupa gratii? In primul rand, strategia numirii antrenorilor a fost una dubioasa. Costel Galca, care a castigat toate cele trei trofee interne in 2015, a fost concediat inexplicabil deoarece nu a fost de acord sa alcatuiasca echipa in concordanta cu directivele patronului. In locul lui a fost numit Mirel Radoi, finul patronului, care nu detinea nici o licenta de antrenor si nici macar Bac-ul. Fostul fundas a demisionat dupa eliminarea cu Rosenborg si racirea relatiilor cu Becali, fiind urmat de Laurentiu Reghecampf, o "ciorba reincalzita", care nu a mai dat randamentul din precedentul mandat, in conditiile in care a trebuit mereu sa faca echilibristica intre propriile conceptii despre fotbal si directivele patronului. In sfarsit, acum a fost numit Nicolae Dica, un antrenor fara licenta PRO, care a lucrat doar ca secund al lui Mirel Radoi si ca principal la FC Arges, in Liga a 3-a. In plus, Becali pare sa il incurajeze pe Ionut Lutu sa isi ia licenta PRO, desi acesta nu pare prea atras de meseria de antrenor, si ne cam putem da seama cu totii ce inseamna acest lucru pentru viitorul bancii tehnice.



Campaniile de transferuri din fiecare vara si fiecare iarna au FCSB cap de afis, dar strategia e greu de deslusit, in conditiile in care vin si pleaca mereu multi fotbalisti, iar criteriile de selectie a noilor jucatori reprezinta o enigma. Campaniile anapoda sunt exemplificate prin transferurile din ultimele doua sezoane: FCSB nu a transferat la timp atacanti si a pierdut ultimele doua campionate, iar intarzierea aducerii unor fundasi centrali valorosi au costat, probabil, clubul calificarea in grupele Ligii Campionilor. Clubul nu are inca departament de scouting, iar responsabilitatea gasirii de jucatori cade fie in grija patronului, fie a oamenilor din club care au cu totul alte responsabilitati. De obicei, se cumpara multi jucatori la preturi prea mari, iar o mare parte dintre ei sunt lasati sa plece gratis ori contra unor sume ridicole. Importanta este insa "fala" patronului, care dezvaluie in direct la televizor pe cine a cumparat, pe cine mai doreste si de serviciile cui se disperseaza.



Desi iesea spasit din inchisoare si promitea ca s-a schimbat in bine, Becali a reusit sa distruga psihic zeci de jucatori in ultimele doua sezoane. Nu ar mai fi un motiv de mirare daca jucatorii doriti de club ar dori in contracte clauze "anti-declaratii Becali" pentru a se proteja de jigniri si calomnii. In acest moment, Becali pare sa aiba un frate geaman. In timp ce unul declara astazi ca un jucator valoreaza 20 de milioane de euro, dupa o evolutie mai stearsa vine celalalt si spune ca este foarte slab, ca nu are ce cauta la echipa si ca vrea sa scape de el si gratis, daca se poate.



De cand a iesit de la Poarta Alba, patronul FCSB-ului a reusit sa piarda toate procesele pentru marca "Steaua" cu MApN si sa arda toate puntile cu Armata pentru o eventuala impacare sau colaborare. Mai mult, cea mai mare galerie din tara a fost indepartata de langa echipa de declaratiile si comportamentul acestuia, iar ultrasii si coregrafiile au fost inlocuite cu un o noua pseudo-galerie, ce pare formata din fugiti de acasa si din chiulangi de la scoala. In plus, in august 2016, Becali a fost pacalit de ultrasii dinamovisti din Peluza Catalin Hildan, iar la meciul cu Manchester City spectatorii prezenti la meci in tribuna a II-a au purtat veste alb-rosii pentru a scrie "Doar Dinamo Bucuresti". Cea mai mare umilinta posibila si de neimaginat in perioada cand echipa beneficia de aportul propriilor galerii, in conditiile in care Becali a vrut o coregrafie spectaculoasa, dar gratuita.



Componenta managementului clubului e si ea una greu de inteles pentru o echipa care vrea sa se bata cu marile forte ale Europei. Pe langa patron cu cazier, strategia clubului este realizata de un manager sportiv care a fost condamnat in Dosarul Transferurilor la trei ani şi sase luni de inchisoare cu executare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor constand in calitatea de reprezentant al unui club de fotbal pe o durata de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii. In plus, presedinte este un fost arbitru controversat a carui principala calitate este ca "stie regulamentele" si care si-a numit fiul la conducerea firavului departament de marketing. Decorul este intregit de Helmuth Duckadam din postura de "director de imagine" si de o pleiada de nepoti sau rude ale lui Becali, unii dintre ei facandu-se de ras deoarece nu au fost in stare sa tina evidenta cartonaselor primite de jucatori. Comunicarea cu fanii pare mai inchistata fata de perioada cand era condusa de militari, iar marketingul si academia de juniori se considera ca aduc pierderi financiare.



Un alt moment jenat s-a petrecut in aceasta vara, cand, dupa ce a pierdut pe teren titlul de campioana, Becali a contestat la TAS castigarea acestuia de catre Viitorul, chiar echipa nasul sau, Gica Hagi, desi stia ca are putine sanse de izbanda.



Tu ce parere ai? Este pozitiv sau negativ aportul lui Becali pentru FCSB?