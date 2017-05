SENZATIONAL! Un om din staff-ul Stelei, INCANTAT de victoria lui Hagi in lupta pentru titlu. Ce a scris pe net

Nu toti stelistii au fost tristi dupa victoria lui Hagi in cursa nebuna pentru campionat!

Preparator fizic in staff-ul lui Reghe pana in iarna, italianul Spatafora l-a felicitat pe Hagi printr-o postare pe Facebook. Spatafora lucreaza acum tot in cadrul clubului, dar la echipa a doua.

"E ca si cum Real Madrid i-ar lua pe cei mai buni 3 jucatori de la Barcelona, pe unul dintre cei mai buni de la Atletico, alti trei sau patru de la Villarreal, Bilbao si Valencia, apoi in loc sa bata cu 30 de puncte avans, pierde titlul in fata lui Bilbao. Felicitari Hagi, felicitari Viitorul. Cu o varsta medie de 21 de ani, multa modestie si o politica manageriala perfecta, a castigat pe merit primul titlu in Romania", a scris Spatafora pe Facebook.

Si un fotbalist care a inceput sezonul la Steaua, Bogdan Mitrea, i-a felicitat pe jucatorii Viitorului pe net! Mitrea a fost capitan la Viitorul inainte sa ajunga la Ascoli, in Serie B, apoi la Steaua.