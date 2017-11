Se schimba regulile dupa RAZBOIUL Hagi - Becali de la TAS! Anuntul facut azi de FRF

Pentru a evita un nou posibil scandal din cauza neclaritatilor din regulamentul Ligii 1, Federatia are de gand sa ia masuri.

Burleanu a anuntat azi ca regulile vor fi schimbate si oficial in urma verdictului favorabil pentru Viitorul la TAS. Castigatoarea titlului in caz de egalitate de puncte va fi stabilita mult mai clar conform noilor reglementari, pentru a evita o repetare a evenimentelor de la finalul sezonului trecut.

"Am tinut cont in discutiile pe care le-am purtat si de documentatia TAS, dar si de verdictul pe care l-au dat. Am clarificat azi totul. Practic, se vor adauga niste cuvinte care sa intareasca principiul, criteriul dupa care se va face departajarea. E totul limpete acum", a spus Burleanu dupa incheierea sedintei de Comitet Executiv de astazi.