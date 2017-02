Se schimba din nou calculele in Liga I? Verdictul TAS, asteptat in 3 zile: "Sunt ale noastre"

Comisia de Licentiere a impartit depunctari in stanga si in dreapta in acest sezon. Intre echipele afectate se numara ACS Poli, ASA Targu Mures, CFR, Pandurii si Gaz Metan. Dintre formatiile sanctionate, una spera sa isi recupereze punctele in termen de 3 zile.

Toate cele cinci formatii sanctionate la recomandarea Comisiei de Licentiere a FRF spera, insa, sa aiba castig de cauza in cele din urma. Acestea vor sa-si recupereze punctele luate la inceputul ori la jumatatea sezonului.

Dintre cele cinci, doua formatii au sanse reale la Play Off: Gaz Metan Medias (locul 4) si CFR Cluj (7).

Iar prima care si le poate recupera este Gaz Metan Medias, formatie invinsa chiar de CFR ieri, scor 1-2.

Cristi Pustai, antrenorul Gazului, a dezvaluit ca oficialii clubului asteapta pana pe 15 februarie decizia judecatorilor de la Lausanne, existand premisele anularii sanctiunii.

"Sunt punctele noastre. Eu inca nu pot sa il numesc un caz. Cand nu esti dator la nimeni, nu stiu cum poti fi un caz. Mi se pare ca miercuri, pe 15, primim raspunsul. Dar si cu acele puncte, ne mai trebuie inca 3 puncte. Daca reuseam sa invingem astazi, eram matematic in Play Off. Dar mai sunt trei finale, sunt puncte in joc. Cu cele trei, am fi la 38 de puncte. Noi trebuie sa sarim de 40", a spus Pustai dupa meciul de aseara.

Pustai a vorbit si despre jocul cu CFR.

"Am primit gol in momentul in care n-am reusit sa iesim din careu. Au facut o presiune destul de buna. A venit si al doilea gol. Atunci cand perseverezi in greseala... A fost cam inchis jocul, cu toate ca am avut ceva reactii.

Am inceput bine, poate ne-ar fi convenit si un rezultat de egalitate, insa n-am reusit...

Ei au devenit mai periculosi dupa schimbari. Cand au jucat 4-4-2, ne-am descurcat destul de bine. CFR este o echipa valoroasa, noi inca suferim. Se pare ca inca suntem o echipa micuta", a mai spus antrenorul.

Cu cele 3 puncte pe care le-a putea recupera, Gaz Metan ar urca la cota 38. Mediesenii nu are ajunge din urma Craiova (40 de puncte), dar s-ar indeparta putin de CFR si de Dinamo (un meci mai putin).

