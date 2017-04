'Se dezbraca in vestiar, tatuajul ala NU-L MAI SCOTI!' Premiera NATIONALA: Becali refuza un jucator pentru ca are numele Rapidului tatuat pe piept

Becali ar mai fi vrut un jucator de la Astra, dar a renuntat dupa ce a aflat ce tatuaj are pe piept.

Alex Ionita n-are nicio sansa de a ajunge la Steaua. Becali il place, dar nu-l va chema la negocieri din cauza desenului de pee piept.

"De vreo 3 luni am intrebat de el. L-am intrebat pe Sumudica si mi-a spus ca e cel mai bun jucator. Inseamna ca eu am ochi. Dar, mi-a zis ca o sa am o problema daca vreau sa-l iau. Are tatuat Rapid pe piept. Nu pot sa-l iau la Steaua daca are Rapid tatuat, se supara galeria. Se dezbraca in vestiar, n-ai cum! E putin probabil sa vina, tatuajul ala nu iese. De fapt, eu am zis-o ca gluma, o stiam de 3 luni.

Am zis-o aseara ca sa fac o gluma, sa ne destindem. N-am spus-o pentru vreo strategie. Eu nu sunt gainar, nu fac asta. Toti jucatorii pe care i-am vrut, am spus! Daca vreau un jucator spun ca-l vreau si asta. Dar nici n-am nevoie, ii bate, ii naucesc pe toti, ii decapitez! Cand am vrut ceva am speculat? Nu! N-am spus nimic cu intentia de a slabi echipa adversa. Am nevoie de Ionita ca sa ce? Sa dea gol cu Viitorul, asta am nevoie!", a spus Becali la Sport.ro.