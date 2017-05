Scrisoare deschisa din partea lui Ion Tiriac pentru seful WTA, dupa atacurile la Ilie Nastase: "Sa va cereti scuze!"

Ion Tiriac a reactionat dupa ce a fost criticat pentru prezenta lui Ilie Nastase la finala de la Madrid.

Presedintele WTA, Steve Simon, a considerat prezenta lui Nastase la ceremonia de la Madrid un "gest inacceptabil si iresponsabil" dupa incidentele de la meciul de FED Cup cu Marea Britanie.

Tiriac raspunde printr-o scrisoare deschisa si cere scuze din partea WTA.

"Stimate domnule Presedinte, va scriu aceasta scrisoare in calitate de proprietar al turneului de tenis Madrid Open. Este intru totul adevarat ca finala a fost spectaculoasa si va multumesc pentru cuvintele de apreciere prin care punctati acest lucru. Pe de alta parte, ati facut o afirmatie care, din punctul meu de vedere, este complet rupta de context. (...) Domnul Nastase nu este suspendat de la turneele de Mare slem, cele din circuitul ATP sau WTA, ci este suspendat doar in cazul intrecerilor ITF".

"Senatorul Ilie Nastase este primul numar unu din istoria tenisului (1973), care a fost avertizat si suspendat provizoriu de ITF in timpul partidei de Fed Cup România – Anglia.

Spre marea surprindere a mea si a mai multor profesionisti din lumea tenisului, supervizorul acelei intâlniri a fost un nativ britanic, ceea ce este innaceptabil, având in vedere faptul ca partida se juca intre România si Marea Britanie. Oricum, ITF-ul a considerat ca nu poate dicta o pedeapsa inainte de a judeca faptele si a decis, pe 12 mai, sa transmita un comunicat oficial, prin care sa faca lamuriri privitoare la suspendarea lui Ilie Nastase.

Citat: <<Suspendarea provizorie impusa domnului Nastase de catre IAP pe data de 23 aprilie se aplica doar in cazul competitiilor desfasurate sub egida ITF si nu include turneele de Mare slem>>. Dupa cum vedeti, domnul Nastase nu este suspendat de la turneele de Mare slem, cele din circuitul ATP sau WTA, ci este suspendat doar in cazul intrecerilor ITF", isi argumenteaza pozitia fostul partener de dublu al lui Ilei Nastase.