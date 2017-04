Scos din lot de Reghecampf, dupa ce Becali a anuntat ca vrea sa-l dea afara, Muniru a plecat din Romania. Unde s-a dus mijlocasul

Implicat intr-un scandal cu Florin Tanase in urma cu doua saptamani, Muniru a mai prins doar 38 de minute in echipa Stelei. Acesta a fost introdus in partida cu CSU Craiova, dar inlocuit in prima repriza de Reghecampf. Ulterior, Becali a anuntat ca vrea sa se descotoroseasca de ghanez.

Sulley Muniru nici macar nu a mai fost convocat pentru meciul cu CFR, programat sa se dispute in aceasta seara, in Gruia. In aceste conditii, mijlocasul si-a luat o mica pauza si a plecat din Romania.

Muniru a plecat in Italia, unde s-a intalnit cu fratele sau, Sulley Muntari.

Muniru a fost amendat cu 40.000 de euro, potrivit lui Becali, iar patronul FCSB a anuntat ca vrea sa-l dea la vara pe african.